Kali Uchis confirma su primer concierto en Perú como parte de su gira latinoamericana 2026

La cantante Kali Uchis anunció su primera presentación en Perú como parte de su gira latinoamericana “The Sincerely Tour”. El concierto está programado para el domingo 15 de febrero de 2026 en Costa 21, en Lima, y marcará el debut de la artista en escenarios peruanos.

La visita a Lima se produce luego de su reciente gira por Norteamérica, donde ofreció 29 conciertos con localidades agotadas y convocó a más de 300 mil asistentes. El recorrido por Latinoamérica comenzará el 8 de febrero en São Paulo y finalizará el 25 de febrero con tres fechas consecutivas en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México.

La gira acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, Sincerely, y su edición deluxe Sincerely: P.S., un proyecto compuesto por 19 canciones escritas y producidas por la propia artista. El material incluye nuevas colaboraciones, entre ellas “Cry About It” junto a Ravyn Lenae, así como el sencillo “All I Can Say”, cuyo videoclip presenta una propuesta visual inspirada en el cine noir y la estética de los años cincuenta.

REPERTORIO

El espectáculo contempla un repertorio que abarca distintas etapas de su carrera, con temas como “Telepatía”, “Moonlight”, “After the Storm”, “Igual Que un Ángel” y “Labios Mordidos”, además de canciones recientes que integran influencias del pop alternativo, R&B y sonidos latinos.

Kali Uchis cuenta con una discografía que incluye Por Vida, Isolation, Sin Miedo (del Amor y Otros Demonios), Red Moon in Venus y ORQUÍDEAS. Su trayectoria ha sido reconocida con premios y nominaciones internacionales, incluido un GRAMMY por “10%” junto a Kaytranada. Asimismo, “Telepatía” se consolidó como una de las canciones en español más reproducidas a nivel global en los últimos años.

Criada entre Estados Unidos y Colombia, la artista llegará por primera vez a Lima para ofrecer un concierto que forma parte de su actual etapa musical y que se suma a las presentaciones programadas en distintos países de la región durante febrero de 2026.