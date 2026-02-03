¿Tony Succar y Juan Gabriel son familia? Hallazgo genealógico abre debate sobre sus raíces

Una inesperada revelación ha llamado la atención del mundo musical. Tony Succar aseguró que su familia estaría investigando una posible conexión genealógica con el fallecido cantante mexicano Juan Gabriel, luego de que su padre encontrara información relacionada con su bisabuelo, el compositor Lauro D. Uranga.

Investigación familiar y hallazgos históricos

Antonio Francisco Succar Uranga, padre del reconocido músico, inició una búsqueda para conocer más sobre la vida de su abuelo y ubicar el lugar donde descansan sus restos. Tras varios años de indagación, logró encontrar la sepultura y recopiló documentos que muestran la trayectoria artística de Lauro D. Uranga, así como su vínculo con otros músicos mexicanos.

Durante el proceso, explicó que el apellido Uranga tiene presencia en la historia musical mexicana. “Había un director de orquesta que se llamaba Manuel Uranga y tuvo tres hijos; uno de ellos es mi abuelo. Tiene canciones como Noche negra y Alborada, y la música de Allá en el rancho grande es de Emilio (Uranga), hermano de Lauro”, detalló Antonio Succar en el material publicado en redes sociales.

Posible parentesco con el ‘Divo de Juárez’

El dato que más sorprendió a la familia fue la posibilidad de un lazo con Juan Gabriel. Según relató Antonio, uno de los hijos de Lauro Uranga podría ser el padre biológico del artista mexicano. “Encontré un video donde Juan Gabriel dice que su padre se llamaba Lauro Uranga y ahí encontré que mi tío es el padre biológico de Juan Gabriel; entonces Juan Gabriel es mi primo”, afirmó.

Por su parte, Tony Succar expresó orgullo por sus raíces y aseguró que continuará explorando la historia familiar. “Me siento muy orgulloso de mis raíces y con muchas ganas de aprender ahora más de sus obras y su música… y sí, también de investigar lo de Juan Gabriel y la posible conexión familiar”, señaló el ganador del Grammy, aunque diversas biografías del cantante mexicano sostienen que su padre biológico fue Gabriel Aguilera Rodríguez, lo que mantiene abierta la discusión sobre este posible parentesco.