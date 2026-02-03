“No sé cuántas veces me han dado por muerta”: Laura Bozzo desmiente rumor viral

La presentadora peruana Laura Bozzo salió al frente para desmentir los rumores sobre su supuesta muerte que circularon en redes sociales durante las últimas horas. A través de un video publicado en sus cuentas oficiales, la conductora afirmó que se encuentra en buen estado y cuestionó la difusión de noticias falsas generadas con inteligencia artificial.

Videos con IA desatan confusión en redes

La desinformación se propagó rápidamente luego de que en plataformas como TikTok apareciera un video con formato de noticiero que afirmaba que Bozzo había fallecido a los 74 años por complicaciones médicas. El material incluía logos de medios y detalles sobre una supuesta intervención de emergencia en su domicilio, lo que llevó a miles de usuarios a creer que la noticia era real.

Ante la viralización del contenido, la exconductora reaccionó con sorpresa. “No sé cuántas veces me han dado por muerta, es de locos, ¿es en serio?”, expresó mientras se mostraba disfrutando de un día de piscina. Además, cuestionó la falta de controles en redes sociales: “Me levanté y lo único que veía en TikTok: Laura internada, Laura en la clínica, Laura deformada, Laura grave. Por el amor de Dios, debería haber algún tipo de reglas que no se puede estar publicando cualquier mentira que difaman”.

Reacciones de seguidores y anuncio de nuevos proyectos

La conductora también reveló que el rumor generó preocupación entre familiares y seguidores, quienes le escribieron creyendo que atravesaba una situación crítica. “A mí la verdad me importa una m*****, pero hay gente que me escribe y que piensa que yo estoy muriéndome en Acapulco. Pronto sabrán de mí. La próxima semana hay dos proyectos que estoy por concretar. Vamos a ver lo que Dios quiera. Los amo”, afirmó Bozzo en sus redes sociales.

Como parte de su respuesta, compartió un clip humorístico de su programa acompañado de la canción “No estaba muerta, estaba de parranda”, mensaje que fue replicado por sus seguidores. Este caso vuelve a poner en debate el impacto de la inteligencia artificial y la propagación de noticias falsas en internet.