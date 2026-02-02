Doja Cat confirma su primer concierto en Perú como parte de su gira mundial “Ma Vie World Tour”

La visita de la artista forma parte de una serie de fechas que incluyen presentaciones en Latinoamérica, Europa, Reino Unido y Norteamérica.

La cantante estadounidense Doja Cat anunció su primera presentación en el Perú como parte de su gira internacional “Ma Vie World Tour”. El concierto se realizará el próximo 13 de febrero de 2026 en Arena 1, en Lima.

La visita de la artista forma parte de una serie de fechas que incluyen presentaciones en Latinoamérica, Europa, Reino Unido y Norteamérica. La gira comenzará en São Paulo y recorrerá ciudades como Ciudad de México, Londres, París, Los Ángeles, Miami y Toronto, antes de culminar en el Madison Square Garden de Nueva York.

El espectáculo contempla un recorrido por distintas etapas de su carrera musical e incluirá temas como “Say So”, “Woman”, “Kiss Me More”, “Streets”, “Paint The Town Red”, “Agora Hills” y “Need to Know”. La producción del tour incorpora una propuesta visual de gran formato y coreografías, según informó su equipo.

“Ma Vie World Tour” representa la gira más extensa de Doja Cat hasta la fecha y marca su primera serie de conciertos simultáneos en múltiples regiones, entre ellas Latinoamérica, Europa, Australia y Asia. Esta etapa acompaña el lanzamiento de su quinto álbum de estudio, “Vie” (2025), publicado bajo Kemosabe Records / RCA Records, un trabajo que incorpora influencias de las décadas de 1970, 1980 y 1990.

CARRERA MUSICAL

Doja Cat inició su carrera musical a temprana edad y alcanzó notoriedad internacional tras la viralización de sus primeros temas. En la actualidad, registra más de 36 mil millones de reproducciones en plataformas digitales y cuenta con diversos reconocimientos, incluido un premio GRAMMY. La presentación en Lima marcará el debut de la artista en el país y se suma al calendario de eventos internacionales programados para 2026.