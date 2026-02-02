Los Mirlos llevan su música al mundo con álbum colaborativo junto a grandes artistas internacionales

El primer adelanto de The World Meets Los Mirlos será una canción junto a Bomba Estéreo, cuyo estreno está programado para el 13 de febrero.

Después de más de 50 años como pioneros de la cumbia amazónica psicodélica, Los Mirlos entran en un nuevo capítulo de su historia, no como una reinvención, sino como un reconocimiento a una trayectoria que ha influido profundamente en la música latinoamericana y que hoy conecta con nuevas audiencias en distintas partes del mundo. Lejos de reinventarse, el grupo reafirma su identidad y la proyecta hacia un escenario internacional.

Titulado The World Meets Los Mirlos, el álbum reúne a artistas de distintas generaciones y géneros que se suman al universo creativo del grupo desde la admiración y el respeto. Entre las colaboraciones destacan LA LOM, Rubén Albarrán (Café Tacuba), 311, Guaynaa, entre otras grandes sorpresas que aportaran nuevas miradas al sonido de Los Mirlos.El proyecto funciona como un punto de encuentro entre culturas, estilos y generaciones, demostrando la vigencia y profundidad de un legado construido a lo largo de décadas.

El punto de partida de este proyecto será el lanzamiento de “Eres Mentiroso”, colaboración con Bomba Estéreo que se estrenará el 13 de febrero. La canción funciona como carta de presentación del álbum y propone un cruce sonoro entre la psicodelia tropical de Los Mirlos y la energía contemporánea del proyecto colombiano, trazando un puente musical entre Perú y Colombia desde una raíz compartida.

CON SU ESENCIA INTACTA

Más que seguir tendencias, Los Mirlos confirman que su música ha sido descubierta y abrazada por la comunidad artística global. Cada colaboración nace de un diálogo genuino y del impacto que su sonido ha tenido más allá de fronteras, manteniendo siempre su esencia cultural intacta.

Con este álbum, Los Mirlos abren oficialmente un nuevo capítulo en su historia: uno en el que el mundo converge con su música, ampliando horizontes sin perder el vínculo profundo con la Amazonía que los vio nacer y que sigue marcando su camino artístico.