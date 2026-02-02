'El Diablo viste a la Moda 2': lanzan tráiler oficial y anuncian fecha de estreno

El adelanto confirma el regreso del elenco principal, encabezado por Meryl Streep en el papel de Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andrea Sachs y Emily Blunt como Emily Charlton.

Este sábado 1 de febrero se lanzó el primer tráiler oficial de El Diablo viste a la Moda 2, secuela de la película estrenada en 2006, cuyo anuncio generó reacciones inmediatas entre los seguidores de la historia ambientada en el mundo editorial y de la moda.

El adelanto confirma el regreso del elenco principal, encabezado por Meryl Streep en el papel de Miranda Priestly, Anne Hathaway como Andrea Sachs y Emily Blunt como Emily Charlton. También se anuncia la participación de Stanley Tucci, quien retoma su rol como Nigel, colaborador cercano de Priestly.

Según se aprecia en el tráiler, la trama se desarrolla varios años después de los hechos de la primera entrega. Andrea Sachs vuelve a la revista Runway, esta vez como editora de especiales, mientras que Emily Charlton aparece convertida en una ejecutiva de alto nivel y principal rival de Miranda Priestly. El conflicto central gira en torno a la competencia por los ingresos publicitarios y los desafíos que enfrenta la industria editorial impresa.

El avance muestra un escenario marcado por tensiones corporativas y nuevas dinámicas de poder, en el que Miranda y Emily se ven obligadas a colaborar para evitar el declive de Runway. En este contexto, Andrea cumple un rol clave como mediadora y generadora de propuestas creativas.

FECHA DE ESTRENO

La película busca mantener el tono característico de la primera entrega, combinando elementos de moda, rivalidad profesional y cambios en el sector editorial, ahora atravesado por la transformación digital. De acuerdo con lo anunciado en el tráiler, El Diablo viste a la Moda 2 tiene previsto su estreno en salas de cine el 1 de mayo de 2026.