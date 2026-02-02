Pamela López responde a Marisol y pide no involucrar a sus hijos en polémica por pensión

Pamela López se refirió a las recientes declaraciones de la cantante Marisol, quien le sugirió no “mendigar” la pensión para sus hijos y enfocarse en trabajar. La respuesta se dio en medio de la atención mediática que rodea su situación familiar con el futbolista Christian Cueva.

Respuesta directa y postura personal

La trujillana señaló que no considera relevante responder a los comentarios de la artista. “No tengo idea sobre lo que hace o dice la señora, y contestarle sería irme cuesta abajo por un ascensor”, afirmó, en alusión a los episodios previos que involucraron conversaciones y encuentros entre Marisol y Cueva. Indicó además que esos hechos ya fueron expuestos públicamente y que no tiene interés en profundizar en el tema.

Pamela López también rechazó las insinuaciones sobre una supuesta falta de trabajo. Precisó que se considera una persona trabajadora tanto fuera como dentro de su hogar y sostuvo que cumple un rol activo en la crianza de sus hijos, priorizando su bienestar y dedicación diaria.

Límite frente a menciones sobre sus hijos

Uno de los puntos que marcó su pronunciamiento fue el pedido expreso de no involucrar a sus hijos en la polémica. Señaló que no permitirá que se les mencione y recalcó que su reacción será firme si se vuelve a tocar ese tema. “Que nadie se atreva a tocar o mencionar a mis hijos”, expresó, al referirse a su rol como madre.

Consultada sobre la relación con Marisol tras el beso y abrazo que ambas compartieron en el programa Esta noche, López indicó que no mantiene una relación cercana ni distante con la cantante y que su vida le resulta irrelevante mientras no interfiera con su familia.

Situación personal y nueva relación

En otro momento, Pamela López comentó que se encuentra tranquila y conforme con su relación actual con Paul Michael, a quien describió como una persona que aporta positivamente a su vida. Sus declaraciones se producen en un contexto de constante exposición mediática, en el que busca establecer límites claros sobre los temas que está dispuesta a abordar públicamente.