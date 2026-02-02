Salud de ‘Melcochita’ en estado delicado: familia confirma hospitalización y reposo absoluto

El estado de salud del reconocido cómico peruano Pablo Villanueva, conocido artísticamente como ‘Melcochita’, generó preocupación luego de que fuera internado en una clínica local tras presentar una descompensación asociada a un cuadro de presión elevada.

Internamiento y parte médico

De acuerdo con información brindada por su entorno familiar, el artista fue ingresado a un centro de salud luego de que el personal médico recomendara su hospitalización para mantenerlo en observación. “Lo mejor es internarlo, que se quede aquí, ya que su presión está elevada y se ha descompensado”, señaló el médico tratante, según relató la familia. El sonero permanecerá internado hasta que su condición se estabilice.

Desde Estados Unidos, su hijo mayor, Pablo Villanueva Junior, pidió oraciones por la recuperación de su padre e indicó que se tomó la decisión de alejarlo temporalmente de los medios. Precisó que el estado del cómico es delicado y recordó que, debido a su edad —90 años—, se requiere un cuidado constante y especializado durante los próximos días.

Versiones sobre el conflicto familiar

La hospitalización se produce en medio de un conflicto familiar que se hizo público en los últimos días. Según declaraciones de su hijo, ‘Melcochita’ habría solicitado a su esposa, Monserrat Seminario, aclaraciones sobre un estado de cuenta relacionado con sus ahorros, situación que generó tensión al no obtener respuestas concretas. Indicó además que se enteró del problema a través de redes sociales y negó responsabilidad directa de los hijos en el conflicto.

Por su parte, Monserrat Seminario rechazó las acusaciones y afirmó que el cómico dejó el hogar influenciado por terceros. Negó haberlo agredido físicamente y señaló que viene recibiendo amenazas de muerte, motivo por el cual solicitó garantías personales. Las versiones contrapuestas continúan mientras el artista permanece bajo observación médica.