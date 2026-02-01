Dos noches, dos gigantes de cuba: Maykel Blanco y Alexander Abreu en Lima

La salsa tiene una cita grande en la capital. Palmeras Festival presenta a dos de los más grandes salseros cubanos de la actualidad: Alexander Abreu y Maykel Blanco, quienes llegan a Lima para protagonizar dos noches consecutivas que prometen hacer historia, acompañados por artistas nacionales que completan una gran cartelera que te harán vivir una noche de salsa inolvidable.

La primera fecha será el viernes 6 de febrero en El Miraflorino (Miraflores), una noche ideal para vivir la música de cerca, con un ambiente vibrante y la energía que caracteriza a la salsa cubana en su máxima expresión. La fiesta continuará el sábado 7 de febrero en el Estadio Musga, en Trapiche – Comas, con un formato más grande que convertirá Lima Norte en el epicentro del baile, el sabor y la celebración.

Reconocidos por su potencia escénica y su capacidad de encender cualquier pista, Alexander Abreu destaca por su nivel musical y su sello inconfundible, mientras que Maykel Blanco llega con un show explosivo, moderno y cargado de swing. En conjunto, ambos artistas representan lo mejor de la escuela cubana y su impacto en la salsa actual.

Con esta doble fecha, Palmeras Festival reafirma su compromiso de traer al Perú espectáculos internacionales de primer nivel, conectando a la comunidad salsera con artistas que hoy son tendencia y referencia en el mundo. ¡Salsa para bailar, gozar y disfrutar!