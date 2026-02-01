Lady Gaga actuará en la ceremonia de los Premios Grammy este domingo 1 de febrero

Lady Gaga actuará en la 68° edición de los Premios Grammy este domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, según confirmó la Academia de Grabación mediante un anuncio en redes sociales.

La cantante pop, ganadora histórica de 14 premios Grammy, se presentará para interpretar sus éxitos durante la transmisión en vivo que comenzará a las 6 p.m. (hora peruana) con el cómico Trevor Noah como anfitrión por sexta y última vez consecutiva.

Nominaciones y cartel estelar

La artista recibió siete nominaciones incluyendo Grabación del Año y Canción del Año por "Abracadabra", Álbum del Año por "Mayhem", Mejor Interpretación Pop Solista por "Disease", Mejor Álbum Vocal Pop por "Mayhem", Mejor Grabación Dance Pop por "Abracadabra" y Mejor Álbum Vocal Pop Tradicional por "Harlequin" (banda sonora de Joker 2).



La interprete de "Bad Romance", se suma a un cartel que incluye a cantantes como Sabrina Carpenter, Pharrell Williams, Justin Bieber, Post Malone y Reba McEntire, entre otros artistas confirmados.

Presentadores y últimos anuncios

Harry Styles y Doechii fueron designados como presentadores de la ceremonia, mientras la organización indicó que revelará más nombres artísticos en los próximos días. Entre los demás confirmados figuran Brandy Clark, The Marías, Chad Smith, Slash, Andrew Watt, Duff McKagan y Lukas Nelson, complementando la nómina de actuaciones en vivo.

Esta edición marca la sexta y última presentación consecutiva de Trevor Noah como anfitrión de los Grammy, manteniendo la tradición de ceremonias nocturnas transmitidas globalmente desde Los Ángeles.