Este es el mejor álbum de rock latino de la historia, según la IA

Cuando se habla de rock en nuestro idioma, muchos nombres icónicos vienen a la mente, Soda Stereo, Los Prisoneros, Charly García, Hombres G y otros más, pero ¿cuál es realmente el álbum más influyente de rock en español de todos los tiempos?

La inteligencia artificial hace su elección, dejando de lado los clásicos más comerciales para señalar una obra que no solo definió un estilo, sino que también cambió para siempre la manera de entender el rock en español.

De México su rock

La inteligencia artificial de Google, considera el mejor álbum de rock latino de la historia al disco de Café Tacuba llamado ‘Re’ (1994), una elección que también coincide con lo señalado por la revista Rolling Stones.

Cabe señalar que, la IA analizó impacto, innovación y legado para elegir la obra de los Tacuba, ya que este álbum no solo definió una época, sino que dejó una huella duradera en el rock en español.