Daniela Darcout estrena su nuevo sencillo "Quién"

La cantante salsera Daniela Darcourt acaba de estrenar su más reciente canción llamada "Quién", una melodía y letra escrita como balada que, según la artista, “captura el dolor de la pérdida amorosa y el anhelo por un amor irremplazable”.

La canción es una balada adaptada al género de la salsa que aborda el dolor de la pérdida amorosa y el sentimiento de un último adiós.

Daniela es coautora del tema

Darcourt participó como coautora y coproductora del tema y en la producción colaboraron los reconocidos Dj Buddha y Eliot El Mago D Oz.

"Esta canción es un pedazo de mi corazón, quería capturar esa vulnerabilidad que todos sentimos al perder un amor, y coescribirla me permitió inyectar mi propia esencia en cada verso" comentó Daniela sobre su nueva canción.

Cabe indicar que, el tema ya se encuentra disponible en las principales plataformas digitales de música y cuenta con un video musical.