La música surcoreana de luto: Mo Su-jin fallece a los 27 años

La vocalista de la banda Acoustic Collabo falleció el pasado 25 de enero a los 27 años, informó su agencia Panic Button mediante un comunicado oficial.

La cantante surcoreana Mo Su-jin, vocalista de la banda Acoustic Collabo, falleció el pasado 25 de enero a los 27 años, informó su agencia Panic Button mediante un comunicado oficial.

“Mo Su-jin nos ha dejado. Su familia y colegas están profundamente consternados por esta repentina noticia”, señaló la empresa, que también precisó que, por respeto a los familiares, no se darán a conocer las causas del fallecimiento.

Asimismo, indicaron que el funeral se realizó de manera privada, con la asistencia únicamente de familiares, parientes y personas cercanas. La agencia pidió además evitar la difusión de especulaciones o rumores sobre lo ocurrido.

CARRERA

Nacida en 1999, Mo Su-jin inició su carrera musical como aprendiz de ídolo y se integró a Acoustic Collabo en 2020 como vocalista de tercera generación. La agrupación, creada inicialmente como un proyecto solista por Kim Seung-jae, ha atravesado distintas etapas y formaciones vocales. La artista participó en el tercer álbum del grupo, I’m Good When I’m With You.

En 2022, Mo Su-jin se vio involucrada en una disputa legal con su anterior agencia. Tras obtener un fallo parcial favorable en 2024, logró una resolución definitiva el 27 de noviembre de 2025. Posteriormente, firmó un contrato exclusivo con Panic Button y se encontraba preparándose para su regreso a los escenarios.