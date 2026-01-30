Melissa Klug pierde juicio con Jefferson Farfán y deberá pagar 300 mil dólares

Melissa Klug vuelve a estar en el centro de la atención pública tras confirmarse que perdió en última instancia el juicio que sostenía con Jefferson Farfán, luego de una prolongada disputa legal. La sentencia obliga a la empresaria a pagar 300 mil dólares, una suma elevada que responde al incumplimiento del acuerdo de confidencialidad firmado con el exfutbolista años atrás.

De acuerdo con la resolución judicial, la conocida como ‘Blanca de Chucuito’ vulneró el contrato que la comprometía a no revelar aspectos privados de su relación ni temas familiares relacionados con Farfán, padre de sus hijos. Esta falta fue considerada grave por la justicia, que determinó una penalidad económica significativa, generando sorpresa por el monto fijado.

El documento legal también advierte que, si Melissa Klug no cumple con el pago, podría ser declarada morosa y enfrentar nuevas sanciones, lo que complicaría aún más su situación financiera. Este escenario ya había sido mencionado por la propia empresaria en agosto de 2025, cuando reconoció públicamente que existía la posibilidad de un fallo en su contra.

MENSAJES EN REDES TRAS EL FALLO JUDICIAL

La decisión llega en un contexto personal delicado para Klug, quien también enfrenta la preocupación por la agresión sufrida por su hija Samahara Lobatón. Tras conocerse la noticia, la empresaria compartió mensajes en sus redes sociales que reflejan el momento que atraviesa. “Llegará el día en donde Dios pondrá todas las cosas en su lugar y te dirá: 'Viste, esto es lo que tenía para ti, disfrútalo'”, escribió en una de sus historias de Instagram.