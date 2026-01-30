Los Hombres G confirman su regreso a Lima para un concierto en el Estadio Nacional

Este año trae de vuelta al Perú, emblemáticas bandas como Soda Stereo, Git y Los Prisioneros y ellos se suman a esta ola de regresos musicales. Con su gira “Los Mejores Años de Nuestra Vida" los Hombres G celebrarán su legado con un esperado concierto en el Estadio Nacional.

Con sus miembros originales David Summers, Rafa Gutiérrez, Daniel Mezquita y Javi Molina, siguen vigentes y son de las pocas agrupaciones que nunca se separaron.

Más de 40 años de trayectoria

La visita de Hombres G forma parte de su gira internacional en un tour que reafirma la vigencia de la banda y su conexión intacta con el público latinoamericano.

Se confirmó su regreso a Lima para el 29 de octubre en el Estadio Nacional y la preventa de entradas inicia este 4 de febrero a través de Teleticket.

Cabe señalar que, los Hombres G son una de las bandas más icónicas del pop-rock en español, formada en Madrid en 1982, con más de 40 años de trayectoria y 20 millones de discos vendidos.