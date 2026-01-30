Phil Collins cumple 75 celebrando dos años de sobriedad, aunque las secuelas físicas persisten

La leyenda de la música Phil Collins cumple 75 años, y el músico inglés combina reconocimiento histórico, vigencia cultural y una atención creciente sobre su actual estado de salud.

Aunque es un motivo de alegría para sus fans, el músico ha aprovechado este aniversario para hablar con sinceridad sobre su complejo panorama médico. Collins reveló recientemente que ahora cuenta con una enfermera residente las 24 horas en su hogar para supervisar su medicación y asegurar su bienestar constante.

Problemas de Movilidad

Tras someterse a cinco cirugías de rodilla, solo una de ellas funciona correctamente y aunque puede caminar, necesita el apoyo de bastones o muletas para desplazarse.

Cabe señalar que, el artista confesó haber sufrido fallos en sus riñones debido a hábitos de consumo de alcohol en el pasado. Actualmente celebra dos años de sobriedad, aunque las secuelas físicas persisten.

Como se recuerda, debido al daño nervioso en sus manos y espalda (originado por una lesión en 2007), ha confirmado que no volverá a tocar la batería ni tiene planes inmediatos de regresar a los estudios de grabación.