Netflix confirma preproducción de la temporada 2 de Woo, una abogada extraordinaria

La segunda temporada del exitoso k-drama Woo, una abogada extraordinaria ya dejó de ser una promesa lejana. Tras varios años de expectativa, la productora AStory confirmó que la continuación de la serie ingresó oficialmente a fase de preproducción en enero de 2026, marcando un nuevo capítulo para una de las ficciones coreanas más vistas de Netflix a nivel global.

El proyecto cuenta nuevamente con la participación de la guionista Moon Ji-won, responsable del enfoque narrativo de la primera entrega. Actualmente, el equipo trabaja en el desarrollo del guion, sin que todavía exista una fecha definida para el inicio de las grabaciones ni para el estreno. Este avance descarta versiones previas que hablaban de una segunda temporada inmediata y confirma que el proceso ha sido más extenso de lo previsto.

Segunda temporada de Woo, una abogada extraordinaria: qué se sabe hasta ahora

En cuanto al elenco, no hay confirmaciones oficiales sobre el regreso de Park Eun-bin como Woo Young-woo, aunque su retorno es considerado clave por la producción y ampliamente esperado por el público. La situación es similar con Kang Tae-oh, quien interpretó a Lee Jun-ho y cuya participación dependerá de la coordinación de agendas. Desde la productora han señalado que el objetivo es conservar la mayor parte del reparto original, aunque ello aún está en evaluación.

Por ahora, no se han revelado detalles sobre la trama, pero se espera que la nueva temporada continúe explorando los desafíos profesionales y personales de la protagonista dentro del ámbito legal. La primera entrega se consolidó como un fenómeno televisivo tanto en Corea del Sur como en el extranjero, destacando por su enfoque humano y su impacto cultural, lo que eleva las expectativas frente a esta esperada continuación.