Jefferson Farfán sorprende al ayudar a vender ropa a Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán volvió a llamar la atención de sus seguidores, pero esta vez fuera de las canchas, al aparecer en una transmisión en vivo en el emprendimiento de ropa de su pareja, Xiomy Kanashiro, donde ayudó a vender prendas a través de TikTok.

El exfutbolista de Alianza Lima se sumó al live y sorprendió a los usuarios al mostrarse activo, sonriente y dispuesto a apoyar el negocio. Su participación generó rápidamente reacciones y comentarios en redes sociales.

Durante la transmisión, Jefferson Farfán apareció frente a la cámara, enseñando faldas, vestidos y ropa de baño, mientras invitaba a los espectadores a revisar el catálogo de la tienda y explicaba las características de cada prenda de manera sencilla.

FARFÁN RECIBIÓ RESPALDO DE USUARIOS

La presencia de Farfán fue bien recibida por los usuarios, quienes resaltaron su apoyo al emprendimiento de Xiomy Kanashiro y dejaron mensajes positivos durante el live. “Ya ven que sí trabajo también”, dijo el exseleccionado nacional.