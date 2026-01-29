Mick Jagger pide ayuda tras la desaparición del novio de su nieta en el Reino Unido

El cantante Mick Jagger, histórico líder de la banda de rock, los Rolling Stones, se sumó al pedido de su familia ante la angustia que les genera la desaparición del novio de la nieta del cantante, Assisi Jackson.

Según su familia, Alexander Key tiene 37 años y hace cuatro días que nadie sabe dónde está, y la última vez que se lo vio fue en un pequeño pueblo costero del Reino Unido.

Labores de búsqueda afectadas por el clima

Jade Jagger (hija de Mick y madre de Assisi) y Georgia May Jagger han utilizado sus redes sociales para compartir fotos de Alexander y pedir a cualquier persona con información que se comunique con las autoridades para dar con su paradero.

Cabe señalar que, las labores de búsqueda se han visto dificultadas por condiciones climáticas extremas debido al paso de intensas tormentas en esa zona del Reino Unido.