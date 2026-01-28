Justin Bieber regresa a los Grammy 2026: se presentará en vivo y compite por cuatro premios

Cada vez falta menos para la 68.ª edición de los Premios Grammy, que se celebrará este 1 de febrero de 2026 en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, recinto que alberga la ceremonia por vigésimo tercer año consecutivo. La competencia llega especialmente reñida, con Kendrick Lamar liderando las nominaciones con nueve, seguido por Lady Gaga con siete, y Bad Bunny junto a Sabrina Carpenter, ambos con seis.

Uno de los anuncios que más expectativa ha generado es el regreso de Justin Bieber a la gala. El cantante protagonizó uno de los comebacks musicales más comentados de 2025 con el lanzamiento sorpresivo de su álbum SWAG, producción que le valió cuatro nominaciones en esta edición. Además, fue confirmado como uno de los artistas que se presentarán en vivo durante la ceremonia.

RETORNO A LOS ESCENARIOS

Esta actuación marcará su retorno al escenario de los Grammy tras varios años de ausencia. Su última aparición fue en 2022, cuando llegó con ocho nominaciones por Justice, aunque no obtuvo premios. No obstante, Bieber cuenta con dos gramófonos en su trayectoria: uno por Where Are Ü Now en la categoría Mejor Grabación Dance/Electrónica y otro por 10,000 Hours como Mejor Dúo/Grupo Country.

La Academia también confirmó una variada alineación de presentaciones para esta edición. Entre los nombres destacados figura Sabrina Carpenter, quien vuelve a los Grammy tras un año clave impulsado por su álbum Man’s Best Friend. A ella se suman Clipse y Pharrell Williams, aportando una combinación de peso histórico y diversidad sonora.

Una de las decisiones más comentadas de este año es que todos los nominados a Mejor Artista Nuevo tendrán espacio para actuar en vivo, lo que promete un abanico de estilos que va del pop al R&B, pasando por el indie y propuestas híbridas que marcan tendencia a nivel global.

Entre los artistas confirmados para subir al escenario se encuentran Addison Rae, KATSEYE, Alex Warren, Olivia Dean, Leon Thomas, Lola Young, sombr y The Marías, en una gala que busca reflejar la amplitud y diversidad del panorama musical actual.