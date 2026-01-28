Marc Anthony será padre por octava vez: Nadia Ferreira anuncia su segundo embarazo

La pareja celebró su aniversario de bodas con una emotiva noticia que rápidamente generó miles de reacciones y mensajes de felicitación en redes sociales.

Marc Anthony y Nadia Ferreira atraviesan uno de los momentos más especiales de su relación. En el marco de su tercer aniversario de matrimonio, celebrado el 28 de enero, la modelo paraguaya confirmó que está embarazada de su segundo hijo junto al reconocido cantante salsero, quien se convertirá en padre por octava vez a sus 57 años.

El anuncio fue realizado por la propia Nadia Ferreira a través de una publicación en Instagram, donde compartió una imagen mostrando su vientre junto a las manos de Marc Anthony y de su pequeño hijo Marco. “Feliz aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito es ahora el hermano mayor”, escribió la modelo, acompañando el mensaje con una fotografía cargada de ternura.

La noticia tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja, ya que el embarazo se mantuvo en absoluta reserva hasta esta fecha especial. En pocas horas, la publicación se llenó de comentarios de felicitación por parte de fanáticos, colegas del espectáculo y amigos cercanos, quienes celebraron la llegada de un nuevo integrante a la familia.

FAMILIA NUMEROSA

Marc Anthony ya es padre de Ariana, Chase, Cristian, Ryan, Emme y Max, además de Marco, el hijo que tiene con Nadia Ferreira. Con este nuevo embarazo, la pareja consolida su vida familiar y vuelve a captar la atención mediática, demostrando que eligieron un momento significativo para compartir una de las noticias más importantes de su vida personal.