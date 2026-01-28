Melcochita evalúa irse del Perú tras salida de su película de cartelera

El artista Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, expresó su indignación luego de que su película “Así no juega Perú” fuera retirada de la cartelera en su primera semana de estreno. El comediante aseguró que la decisión impidió que el público conozca y valore el trabajo realizado, y criticó el trato que reciben las producciones peruanas.

Melcochita señaló que el filme contó con la participación de artistas con amplia trayectoria, por lo que esperaba un mayor respaldo por parte de las salas de cine. Sin embargo, afirmó que desde el inicio la película fue colocada en horarios poco favorables, lo que afectó directamente la asistencia y su desempeño en taquilla.

El humorista relató que la cinta fue programada en funciones de la una de la tarde, un horario en el que la mayoría del público se encuentra trabajando. Según contó a Trome, en una de las funciones solo asistieron seis personas, situación que consideró injusta y una falta de respeto a su carrera.

POSIBLE SALIDA DEL PAÍS

El también músico cuestionó lo que considera un maltrato hacia los artistas nacionales y denunció la existencia de favoritismos dentro de la industria cultural. Incluso, afirmó que analiza irse del Perú debido a la falta de oportunidades y apoyo, no solo en el cine, sino también en la música. “Me iré del Perú, aquí sabotean al artista”, declaró.