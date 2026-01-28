‘Daredevil: Born Again’ temporada 2 confirma el regreso de Jessica Jones

Para alegría de los fans de Marvel, acaban de confirmar oficialmente que la actriz Krysten Ritter regresará como Jessica Jones en la segunda temporada de Daredevil: Born Again, que se estrenará el 24 de marzo de 2026 en la plataforma de Disney+.

Su presencia se confirma en el tráiler oficial que muestra a Jessica rescatando a un Matt Murdock (Charlie Cox) herido, saludándolo con su clásico sarcasmo: "Espero que puedas caminar, porque no te pienso llevar", le dice en el avance.

¿Dónde estuvo Jessica Jones?

Jessica se unirá a la resistencia de Daredevil contra el alcalde Wilson Fisk, quien ha impuesto una ley marcial y un grupo de tarea "anti-vigilantes" para aplastar a los héroes de Nueva York.

Cabe señalar que, la serie explicará qué ha estado haciendo Jessica desde 2019. Según el jefe de Marvel TV, Brad Winderbaum, su reintroducción estará llena de "sorpresas" para poner al día al público.