Michael J. Fox regresa a la actuación tras años de lucha contra el Parkinson

El legendario Marty McFly de Volver al Futuro, ha regresado por fin a la actuación a pesar de lidiar con la enfermedad del parkinson, de la que fue diagnosticado allá por 1991.

El actor Michael J. Fox está de vuelta a la actuación en la temporada 3 de Terapia sin Filtro (Shrinking), la aclamada serie de Apple TV protagonizada por Harrison Ford y Jason Segel.

No actuaba desde el 2020

Como se recuerda, su última aparición en pantalla fue en la serie The Good Fight en 2020, participando en dos episodios y tras dedicarse solo al doblaje en algunos proyectos, vuelve a ponerse delante de las cámaras.

Cabe señalar que, Fox interpreta a un paciente que coincide con el personaje de Ford (Paul Rhodes) en una sala de espera.

La escena es especialmente significativa porque integra de forma directa la realidad del parkinson, enfermedad que ambos personajes enfrentan en la ficción y que Michael J. Fox padece en la vida real.