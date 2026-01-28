My Chemical Romance se presentó por primera vez en Perú con un show histórico

La primera visita de My Chemical Romance a Perú no pudo ser más contundente. El concierto en Lima fue mucho más que una fecha de gira: fue un momento largamente esperado que finalmente se hizo realidad. Desde el inicio quedó claro que la banda llegaba por primera vez al país con una propuesta sólida, ambiciosa y pensada para generar una conexión total con el público.

Inspirado directamente en The Black Parade, el show se desarrolló como una obra teatral oscura y poderosa. Proyecciones, una iluminación dramática y el uso del fuego acompañaron gran parte del concierto, reforzando el relato y envolviendo al público en una historia que avanzaba canción tras canción. Cada elemento visual ayudó a darle sentido al universo que la banda proponía.

El Estadio Nacional se transformó por completo. Predominaron los outfits negros, los detalles en rojo y los guiños estéticos a la era emo: delineadores, sombras oscuras y looks inspirados en The Black Parade. Para miles de asistentes, esta primera vez de My Chemical Romance en Perú fue también un reencuentro con una etapa de su vida marcada por la intensidad emocional y la música como refugio.

Noche de música y emoción

La noche inició con “The End”, dando paso a un recorrido por los momentos más representativos de su discografía. Sonaron “Cancer”, “Teenagers”, “Na Na Na”, “I’m Not Okay” y “Famous Last Words”, entre otros, desatando coros masivos y una entrega total del público, que acompañó cada canción de principio a fin.

El cierre con “Helena” fue uno de los instantes más emotivos del concierto. Las luces, cuidadosamente trabajadas, envolvieron el estadio y acentuaron el tono melancólico del tema, dejando una imagen final cargada de emoción y simbolismo.

Esta primera presentación de My Chemical Romance en Perú dejó una sensación clara: la banda no depende solo de la nostalgia. Sigue siendo capaz de convocar, emocionar y generar identidad. Lo que ocurrió esa noche fue una celebración largamente esperada y la confirmación de que algunas historias merecen ser contadas en vivo, al menos una vez.