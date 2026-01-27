TikTok Awards 2026: creador peruano @srpulsera2.0 entre los nominados

La quinta edición de los TikTok Awards ya está en marcha y los usuarios de la plataforma pueden participar activamente eligiendo a sus creadores favoritos en diversas categorías.

La quinta edición de los TikTok Awards ya está en marcha y los usuarios de la plataforma pueden participar activamente eligiendo a sus creadores favoritos en diversas categorías que reconocen el talento en áreas como música, deporte, educación, entretenimiento e impacto social.

Entre los nominados destaca el tiktoker peruano @srpulsera2.0, quien compite en la categoría Creador TikTok LIVE del Año, uno de los reconocimientos más esperados de la ceremonia.

¿CÓMO VOTAR?

Para emitir tu voto, los usuarios deben ingresar a TikTok, hacer clic en la lupa de búsqueda ubicada en la parte superior derecha, escribir “TikTok Awards” y seleccionar el banner oficial del evento. Desde allí podrán votar por su creador preferido. Cabe precisar que cada persona puede votar una vez al día por cada categoría.

Las votaciones estarán abiertas hasta el miércoles 28 de enero, mientras que la ceremonia podrá volver a verse a través de una retransmisión continua de 24 horas tras la finalización del evento.

La premiación reúne a decenas de creadores de distintos países, quienes compiten en categorías como Revelación del Año, TikTok Inspira, Aprende en TikTok, Master del Entretenimiento, MVP del Deporte, Canción del Año, Artista del Año, TikTok del Año, Creador del Año, Creador TikTok LIVE del Año, Creador TikTok LIVE Música del Año y ChangeMakers.