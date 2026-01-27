Abogado de Melissa Klug revela que Samahara Lobatón aún convive Bryan Torres

Pese a la denuncia por un presunto acto de agresión, Samahara Lobatón continúa viviendo con Bryan Torres, según reveló el abogado Benji Espinoza, defensor legal de Melissa Klug, madre de la influencer.

De acuerdo con Espinoza, Samahara Lobatón se encuentra en un estado de negación y aislamiento familiar, lo que estaría afectando directamente el avance de la investigación.

El abogado señaló que la influencer no ha colaborado con las diligencias fiscales, guardó silencio cuando fue citada a declarar y hasta el momento no se ha sometido a la evaluación psicológica solicitada por las autoridades competentes.

"Samahara está obstruyendo la investigación, no quiere que se sepa la verdad. Está en un estado de negación, en un estado de control porque está viviendo con Bryan", señaló en una entrevista para Exitosa.

SAMAHARA NO RECONOCE SER VÍCTIMA DE VIOLENCIA

Espinoza también sostuvo que Samahara no se reconoce como víctima de violencia, una situación recurrente —según explicó— en casos de violencia de género. Añadió que la influencer percibe a su madre como una enemiga y cree que Melissa Klug intenta alejarla de sus hijas.

Finalmente, el abogado indicó que existe un video que constituye una prueba directa del acto de agresión, por lo que Melissa Klug busca ser considerada parte perjudicada dentro de la investigación fiscal.