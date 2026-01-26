Salandela, Miranda y Michelle se despiden del proyecto Zaca TV

El canal de streaming Zaca TV confirmó que Salandela, Miranda Capurro y Michelle Onetto no continuarán en el proyecto durante este 2026, una decisión que, según señalaron, fue tomada a nivel personal por las influencers y comunicada oficialmente a través de un pronunciamiento público.

En el comunicado, el canal explicó que la salida de las creadoras de contenido responde a motivos personales y que, por el momento, no se ha definido quiénes las reemplazarán en el programa que compartían junto a Giacomo y Doménico Benavides. Pese a ello, destacaron el vínculo construido y el trabajo realizado durante su etapa en el proyecto.

“Queremos compartir con ustedes con mucha pena que Salandela, Miranda y Michelle no continuarán formando parte del programa. Esta decisión no ha sido fácil para ellas”, señala el mensaje difundido por Zaca TV, en el que también pidieron al público seguir apoyándolas en sus nuevos proyectos individuales.

EL PROGRAMA TENDRÁ UNA SEGUNDA TEMPORADA

Desde el canal expresaron su agradecimiento y cariño hacia las influencers, reconociendo el valor de su aporte y vínculo con el equipo. “Sabemos que ha sido una decisión muy difícil por el gran cariño al proyecto y todo lo que se construyó en conjunto”, añadieron, dejando en claro que respetan plenamente su decisión.

A pesar de estas salidas, el proyecto “Somos lo que somos”, desarrollado por Giacomo Benavides junto a su madre, María Fernanda Ubierna, sí tendrá una segunda temporada, aunque aún no se ha anunciado la fecha de estreno. El espacio se tomará un tiempo para reorganizarse antes de volver a la pantalla digital.