Fallece Gabriel Garzón Lozano, voz de Topo Gigio, a los 57 años

El mundo del doblaje y el entretenimiento en Latinoamérica lamenta el fallecimiento de Gabriel Ernesto Garzón Lozano, actor de doblaje y titiritero reconocido por dar voz al personaje Topo Gigio. El artista murió el domingo 25 de enero a los 57 años.

La noticia fue confirmada por el comediante Jorge Falcón, quien expresó su pesar a través de redes sociales. Tras el anuncio, diversas figuras del medio artístico y seguidores del actor compartieron mensajes de despedida, destacando su trayectoria y el impacto de su trabajo en varias generaciones.

PRONUNCIAMIENTOS

Entre los pronunciamientos públicos, el locutor deportivo Leonardo Riaño recordó a Garzón Lozano como un cercano amigo de su familia y resaltó sus cualidades humanas. Por su parte, la actriz Dacia Arcaraz también manifestó su pesar, señalando que el actor fue una persona cercana y valorada por su talento y carisma.

De acuerdo con información difundida previamente, Garzón Lozano enfrentaba problemas de salud desde finales de 2025 y permanecía hospitalizado en el Hospital Juárez de México. Hasta el momento, no se han informado oficialmente las causas de su fallecimiento. Cabe recordar que el pasado 10 de diciembre, Jorge Falcón había solicitado públicamente donadores de sangre para el actor.