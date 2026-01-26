Detienen a Zion por presuntamente conducir en estado de ebriedad en Puerto Rico

El reconocido cantante de reggaetón Zion, fue arrestado este lunes 26 de enero por agentes de la policía de Puerto Rico, tras ser acusado de conducir su vehículo presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Según informaron las autoridades locales a la agencia EFE, agentes del Distrito de Río Grande intervinieron al cantante la noche del domingo mientras transitaba por la autopista PR-66 en dicho municipio.

Resultado de alcoholímetro y evaluación legal

Al momento de la intervención, Zion conducía una camioneta negra y presentaba aparentes signos de ebriedad. Tras ser trasladado a la División de Patrullas de Carreteras de Fajardo, se le practicó una prueba de aliento que arrojó un resultado de 0,27 % de alcohol en su organismo.

Esta cifra supera en 0,17 % el límite permitido por la Ley de Tránsito de Puerto Rico. La Policía informó que el caso será consultado con el fiscal de turno para evaluar una posible presentación de cargos criminales.

Reciente de accidente de tránsito

Este incidente se produce meses después de que el artista generara preocupación entre sus seguidores en octubre de 2025, al ser hospitalizado en una clínica de Puerto Rico tras sufrir un accidente de tránsito. Aquel hecho ocurrió la noche del lunes 6 de octubre, alrededor de las 7 p.m., mientras el cantante conducía un vehículo todoterreno.

Trayectoria y canciones de Zion

Zion, de 44 años, es una de las voces más influyentes del reguetón. Durante más de dos décadas formó parte del exitoso dúo Zion & Lennox, creador de clásicos del género como "Yo Voy", "La Player" y "Me pones en tensión", entre otros temas que lo consolidaron en la escena musical.