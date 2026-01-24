Se revela la primera imagen de Jason Momoa como Lobo en la cinta de ‘Supergirl’

Tras ser confirmado oficialmente que Jason Momoa interpretará a Lobo en la película "Supergirl: Woman of Tomorrow", cuyo estreno en cines está programado para el 26 de junio de 2026, la expectativa crecía por saber cómo luciría.

La película cuenta con Milly Alcock como Kara Zor-El (Supergirl) y Matthias Schoenaerts como el villano Krem.

El director James Gunn ha ofrecido el primer vistazo a Jason Momoa en su regreso al Universo DC, ya no como Aquaman, sino como Lobo, el icónico cazarrecompensas intergaláctico.

La imagen de Lobo

En el video promocional, se ve a Momoa saliendo de un tráiler de filmación con colmillos y un puro, respondiendo simplemente "Finalmente" cuando se le pregunta sobre el papel. También se incluyeron escenas de Lobo conduciendo su característica motocicleta espacial.

Aunque Momoa ha expresado gran entusiasmo por el personaje, se espera que su participación sea un rol breve o secundario.

Cabe señalar que, este papel marca el debut de Momoa en el nuevo Universo DC (DCU) tras haber interpretado a Aquaman en el universo anterior.