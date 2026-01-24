Se acabó la ilusión: No habrá una “Spider-Man 4” dirigida por Sam Reimi

Al parecer toda esperanza por ver la continuación de la trilogía de Spider-Man dirigida por Sam Raimi se terminó. Esta saga dejó una marca muy grande en el género de películas de superhéroes y sentó las bases del que vendría después.

Con el regreso de Tobey Maguire en Spider-Man: sin camino a casa, los fans del director esperaban que Spider-Man 4 fuera el siguiente proyecto.

Raimi, en una entrevista con SceenRant, descartó realizar esa cuarta parte: “Peter y Mary Jane se han ido a otro lugar. No estaría bien que volviera atrás e intentara resucitar mi versión de esta historia".

Fans totalmente decepcionados

"El gran personaje de Stan Lee, para el que un grupo de guionistas de Marvel en Nueva York creó historias, fue creado por él, pero tanta gente contribuyó, tantos artistas, que durante un breve periodo me pasaron el testigo a mí para continuar después de 40 años de cómics de Spider Man. Y más adelante, después de mis tres películas, yo se lo pasé a otra persona. Y creo que deben seguir con esa historia y el público que ahora sucede al anterior", explicó, dejando a los fanáticos totalmente decepcionados.

Como se recuerda, así lo había planeado el director Sam Raimi, incluso había dicho abiertamente que quería hacer una cuarta película, pero esto no pasará.