Los Prisioneros regresan para dar un concierto en Lima: Vuelve la voz de los ochentas

No solo regresa Soda Stereo a los escenarios este año, también lo hacen Los Prisioneros, y esta vez estará al frente de la banda chilena Miguel Tapia, el baterista histórico y miembro fundador de los creadores de éxitos como “Sexo” y "El Baile de los que sobran”.

El concierto promete ser un recorrido por los grandes éxitos de la agrupación, especialmente celebrando temas de su icónico álbum La Voz de los 80s.

Vuelve la voz de los ochenta

Este proyecto dedicado a mantener vivo el legado de Los Prisioneros. Legan a Lima con un repertorio donde no faltarán himnos “Por qué no se van”, “Muevan Las Industrias”, “We are sudamerican rockers”, “Tren al sur” y “Estrechez de corazón”, canciones que definieron una época y siguen conquistando a las nuevas generaciones.

Cabe destacar que, aunque el cantante Jorge González no participa de estas giras por motivos de salud, el proyecto liderado por Tapia mantiene vigente el legado de la banda en la región.

El recital se realizará el 25 de abril en el Centro de Convenciones Scencia, en La Molina donde la Voz de los Ochentas será el protagonista de la noche.