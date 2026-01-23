Aitana se convierte en la primera mujer y artista española en dar nombre a un avión

La cantante española y la aerolínea Air Europa presentaron una colaboración en el marco de la primera gira mundial de la artista.

Con motivo de la primera gira mundial de la cantante española Aitana, se presentó una colaboración entre la artista y la aerolínea Air Europa, iniciativa que busca vincular los ámbitos de la aviación y la música a través de una alianza estratégica de proyección internacional.

A partir de 2026, Aitana y Air Europa desarrollarán esta colaboración, que coincide con el 40 aniversario de la aerolínea. En ese marco, Air Europa será la línea aérea oficial del “Cuarto Azul World Tour”, acompañando a la artista en su recorrido internacional por los países donde la compañía aérea opera.

Como parte de esta iniciativa, uno de los aviones de la flota de Air Europa llevará el nombre de “Aitana”. Se trata de un Boeing 787-9 Dreamliner, modelo utilizado para vuelos de larga distancia y considerado el buque insignia de la aerolínea. La presentación de la aeronave se realizó durante la feria FITUR 2026 y contó con la participación de la artista, así como de representantes de Air Europa y del sector musical.

CONEXIÓN CON REFERENTES CULTURALES

Desde Air Europa señalaron que la iniciativa busca fortalecer la conexión de la compañía con referentes culturales contemporáneos y respaldar el talento español con proyección internacional. La colaboración se da luego de un 2025 destacado en la carrera de Aitana, año en el que la artista reunió a más de 160 mil personas en conciertos en estadios, recibió nominaciones a los Latin Grammy y posicionó su álbum Cuarto Azul entre los más relevantes del panorama musical, previo al anuncio de su primera gira mundial.