Ana Paula Consorte por agresión contra Guerrero: “Amar a un equipo no tiene nada que ver con la violencia”

En medio de la denuncia por agresión sexual contra Sergio Peña, Miguel Trauco y Carlos Zambrano, hinchas de Alianza Lima llegaron al entrenamiento del equipo en Matute para obtener respuestas sobre lo acontecido con los futbolistas; sin embargo, todo terminó descontrolándose, por lo que se registraron episodios de agresión contra jugadores.

Producto de la reacción de los simpatizantes blanquiazules, el capitán del plantel, Paolo Guerrero, fue agredido. En ese panorama, la madre de sus hijos, Ana Paula Consorte, utilizó sus redes sociales para recriminar el comportamiento de las personas que llegaron hasta el recinto de La Victoria, donde se realizará este sábado 24 de enero ‘La Tarde Blanquiazul’.

“Paolo está bien, y dejo aquí mi repudio a cualquier tipo de violencia; un verdadero hincha jamás confunde ser hincha con ser agresor. Amar a un equipo no tiene nada que ver con la violencia. El deporte existe para generar alegría, unión y paz, no miedo", posteó en Instagram.

PRESENTACIÓN DE LOS JUGADORES DEL 2026

Debido a este problema que involucra a tres de los jugadores que renovaron con el club por todo el 2026, Alianza Lima hizo una modificación en la hora de la presentación de los futbolistas de la plantilla para esta temporada. A mi primera instancia, el evento iba a ser ‘La Noche Blanquiazul’ e iba a iniciar a las 8:00 p.m., pero a raíz de esta polémica, el club anunció que ahora será ‘La Tarde Blanquiazul’ y comenzará a las 5:00 p.m.