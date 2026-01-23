Reggaetón Sinfónico: concierto ofrece un reencuentro con el origen de un género que lo cambió todo

Este sábado 28 de febrero de 2026, a las 8:00 p.m., el Anfiteatro del Parque de la Exposición será el escenario de Reggaetón Sinfónico, una experiencia única que rinde homenaje a la época dorada del reggaetón old school.

Studio Tres propone con esta producción un viaje directo a los inicios de los 2000’s, cuando el reggaetón nació, explotó y cambió la historia de la música urbana, ahora llevado a una dimensión épica con arreglos sinfónicos y una puesta en escena monumental.

Los himnos que marcaron a toda una generación —de artistas como Daddy Yankee, Tego Calderón, Wisin & Yandel, Don Omar, Ivy Queen, Héctor & Tito, Ángel & Khriz, entre muchos otros— sonarán como nunca.

EXPERIENCIA INMERSIVA

Clásicos eternos como “Gasolina”, “Ella y Yo”, “Rompe”, “Dale Don Dale”, “Ella Me Levantó”, “Tu Príncipe” y “Métele Sazón” cobrarán nueva vida con arreglos sinfónicos que explotan en cada compás, acompañados de visuales, luces y efectos especiales.

Reggaetón Sinfónico no es solo un concierto: es una experiencia inmersiva que invita a cantar, saltar, recordar y perrear sin culpa. Un reencuentro con la nostalgia, con las noches de fiesta y con el origen del género que lo cambió todo.