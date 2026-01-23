Julio Iglesias: Fiscalía archivó denuncia contra el cantante por presunto acoso y violación a sus extrabajadoras

La Fiscalía española archivó la investigación contra el cantante Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos de sus exempleadas en República Dominicana y Bahamas, al considerar que existe una "falta de jurisdicción" y de competencia.

La defensa del artista había solicitado el archivo de las diligencias relacionadas con las denuncias en un escrito de 15 páginas, el abogado del cantante, José Choclán, sostuvo que los tribunales españoles "carecen de jurisdicción para la investigación del hecho".

El letrado fundamentó su solicitud en que las denunciantes no son de nacionalidad española ni menores de edad, y en que Julio Iglesias tiene su residencia en República Dominicana, país donde presuntamente ocurrieron los hechos denunciados.

DAÑO REPUTACIONAL

La Fiscalía "debe declarar la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando la investigación y detener la campaña que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional" del artista, señala el escrito de la defensa.

El Ministerio Público señala en su resolución que no se dan los requisitos para que pueda investigar la denuncia por los delitos de trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre, agresión sexual, lesiones y delito contra los derechos de los trabajadores.