Illya Kuryaki and The Valderramas vuelve a Lima para dar concierto tras ocho años

Regresan con todo el funk, el soul y el rap en español. El dúo argentino Illya Kuryaki and The Valderramas, integrado por Dante Spinetta y Emmanuel Horvilleur, regresan a Lima para encabezar el festival ‘Una Noche en Perú’ en la Arena Monumental, junto a las agrupaciones Gondwana y The Sacados.

Fundado en 1990, el grupo se destacó por introducir sonidos urbanos y experimentales en la escena del rock latinoamericano.

El origen de su nombre

Su nombre proviene de la combinación del espía ficticio ruso Illya Kuryakin (de la serie El Agente de C.I.P.O.L.) y el futbolista colombiano Carlos "El Pibe" Valderrama.

‘Una Noche en Perú’, se realizará el próximo 28 de marzo donde estos pioneros del funk y el hip hop en español, en los años 90 presentaran sus clásicos como ‘Coolo’, ‘Abarajame’, ‘Jennifer del Estero’ y ‘Jugo’.

Cabe señalar que, este concierto marca el reencuentro de Spinetta y Horvilleur con el público peruano tras ocho años de ausencia.