Melissa Klug le pide a Samahara que se aleje de Bryan Torres: “Me he arrodillado ante Dios”

Melissa Klug atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida. La empresaria decidió pronunciarse luego de los conflictos públicos con su hija Samahara Lobatón y pidió, de manera directa, que se aleje de Bryan Torres, a quien señala como una persona que le hace daño.

La conocida ‘Blanca de Chucuito’ contó que la situación la ha llevado a refugiarse en Dios, ya que siente que no puede ayudar a Samahara Lobatón como quisiera. Según explicó, su mayor deseo es que su hija pueda salir de una relación tóxica y buscar apoyo profesional para superar este difícil momento.

Entre lágrimas, Melissa Klug aseguró que ha rezado constantemente por su familia. “Me he arrodillado ante Dios para pedir por mi hija y mis nietos, para que todo esto pase rápido y ella pueda sanar”, dijo, dejando en claro que eme por el bienestar emocional de su hija y de sus nietos.

SAMAHARA ESTARÍA SIENDO MANIPULADA

La empresaria también señaló que, desde su punto de vista, Bryan Torres influye negativamente en Samahara, lo que ha provocado un mayor distanciamiento entre madre e hija. Esta preocupación aumentó tras la difusión de videos que muestran una agresión de Torres a Lobatón.

Finalmente, Melissa Klug comparó lo que vive su hija con otros casos conocidos de mujeres que defienden a sus agresores, afirmando que esa situación le genera mucho dolor. “Lo que más quiero es que ella tiene que estar alejada de él, que es su verdugo”, indico a Trome.