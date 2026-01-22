Harry Styles anuncia gira mundial 2026: solo siete ciudades estarán incluidas

Harry Styles anunció este jueves las fechas de su próxima gira internacional, con la que promocionará su nuevo álbum de estudio Kiss All The Time. Disco, Occasionally. El anuncio se realizó a través de sus redes sociales, donde el artista confirmó una residencia en Nueva York y presentaciones en distintas ciudades del mundo.

LISTA DE CIUDADES

Entre las paradas anunciadas figuran Ámsterdam, Londres, São Paulo, Ciudad de México, Melbourne y Sídney. Hasta el momento, no se han brindado detalles sobre la venta de entradas ni sobre la posibilidad de que se sumen nuevas fechas al tour.

En paralelo al anuncio de la gira, el exintegrante de One Direction lanzará este viernes Aperture, el primer sencillo de su nuevo disco. Kiss All The Time. Disco, Occasionally será el cuarto álbum de estudio en solitario de Harry Styles y estará compuesto por 12 canciones, con producción ejecutiva de Kid Harpoon, colaborador habitual del cantante.

La portada del álbum muestra a Styles con un vestuario de estilo vintage en un entorno nocturno, donde destaca una bola de espejos suspendida, un elemento característico de las discotecas. El disco ya se encuentra disponible para preorden en diversos formatos, como casete, CD y vinilos de colores, además de merchandising oficial a través de su página web.