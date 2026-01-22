Darth Vader estaría de regreso en nueva serie Maul: Shadow Lord

El universo de Star Wars acaba de lanzar el tráiler se su nueva serie animada titulada Maul: Shadow Lord, centrada exclusivamente en el antiguo Lord Sith.

Esta producción se estrenará en Disney+ el 6 de abril de 2026 y trae de regreso a un del os personajes más emblemáticos de la saga creada por George Lucas.

¿El duelo con Vader está cerca?

La historia se sitúa aproximadamente un año después de los eventos de The Clone Wars (Orden 66). Sigue a Maul mientras intenta reconstruir su sindicato criminal en el planeta Janix, un mundo de estilo noir y neones que escapa al control inicial del Imperio Galáctico.

Y con este estreno los fans especulan intensamente sobre el duelo entre Maul y Darth Vader en esta serie, ya que en Rebels se sabe que Maul eventualmente pierde su imperio criminal, algo que podría ocurrir a manos del Imperio y su ejecutor principal.

Solo queda esperar, pero todo apunta que personajes asociados al Imperio y a Darth Vader, como el Inquisidor Marrok (visto en Ahsoka), aparecerán en la serie para cazar usuarios de la Fuerza.