He-Man está de vuelta: 'Masters del Universo' presenta su espectacular tráiler

La espera terminó. Amazon MGM Studios y Mattel Studios han lanzado el primer tráiler oficial de la película de acción real 'Masters of the Universe"', (Amos del Universo) cuyo estreno mundial en cines está programado para el 5 de junio de 2026.

El espectacular avance muestra a un joven Adam Glenn (interpretado por Nicholas Galitzine), quien vive una vida ordinaria en la Tierra hasta que descubre su destino tras recuperar la Espada del Poder.

Esto lo lleva de regreso a su hogar, Eternia, para enfrentarse a las fuerzas de Skeletor.

¡Ya tiene el Poder!

'Masters del Universo', es la legendaria saga de fantasía creada por Mattel que vuelve a la gran pantalla con una película y su avance tiene todo lo que los fans esperaban.

El reparto trae a Nicholas Galitzine quien interpreta al Príncipe Adam / He-Man, Jared Leto como el villano Skeletor, Camila Mendes como Teela, Idris Elba como Man-at-Arms y Alison Brie como Evil-Lyn.

Cabe señalar que, la cinta está dirigida por Travis Knight (Bumblebee), quien busca retomar las raíces de ciencia ficción y fantasía épica de la franquicia, con toda la nostalgia de los años 80.