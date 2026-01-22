Premios Óscar 2026: “Sinners” rompe récords y se convierte en la primera película con 16 nominaciones

La película de Ryan Coogler establece un nuevo récord y lidera la carrera rumbo a la 98.ª edición de los Premios de la Academia.

“Sinners” (“Pecadores”), dirigida por Ryan Coogler, marcó un hito en la historia de los Premios de la Academia al encabezar las nominaciones de la 98.ª edición con 16 menciones, la cifra más alta registrada hasta ahora. La película —una propuesta vampírica atravesada por el blues— superó el récord previo de 14 candidaturas que compartían clásicos como All About Eve, Titanic y La La Land. Entre sus postulaciones figuran mejor película, mejor director y mejor guion, además de la primera nominación al Óscar para Michael B. Jordan como mejor actor.

Muy cerca quedó One Battle After Another (“Una batalla tras otra”), de Paul Thomas Anderson, con 13 nominaciones. El filme destacó especialmente en categorías interpretativas, con menciones para Leonardo DiCaprio, Teyana Taylor, Benicio del Toro y Sean Penn. Ambas producciones, respaldadas por Warner Bros., concentraron buena parte del respaldo de la Academia en una mañana que resultó especialmente favorable para el histórico estudio, en un contexto de reconfiguración empresarial en Hollywood.

Nominaciones al Oscar 2026: dominio de grandes producciones y nuevos récords

La lista de candidatas a mejor película reúne diez títulos: Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, O Agente Secreto, Sentimental Value, Sinners y Train Dreams. Entre ellas, Frankenstein de Guillermo del Toro, Marty Supreme de Josh Safdie y Sentimental Value de Joachim Trier alcanzaron nueve nominaciones cada una. En las categorías principales de actuación, sobresalen nombres como Timothée Chalamet, Ethan Hawke y Wagner Moura en mejor actor, y Jessie Buckley, Emma Stone y Renate Reinsve en mejor actriz.

El panorama también dejó contrastes. Mientras KPop Demon Hunters logró nominaciones en animación y canción original tras convertirse en un éxito global en Netflix, varios títulos taquilleros quedaron relegados. Wicked: For Good no obtuvo menciones y Avatar: Fire and Ash solo fue reconocida en rubros técnicos, quedando fuera de la categoría principal. La ceremonia se celebrará el 15 de marzo en el Teatro Dolby de Los Ángeles, será transmitida por ABC y Hulu, y contará nuevamente con Conan O’Brien como anfitrión.