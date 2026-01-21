“Te amo, mi amor”: Jesús Barco dedica emotivo mensaje a Melissa Klug

El futbolista Jesús Barco sorprendió al dedicarle un mensaje público de amor y respaldo a Melissa Klug, pese a que la empresaria reiteró hace solo unas semanas que ambos continúan separados y que ve lejana una reconciliación como pareja. El gesto del deportista se dio a través de redes sociales y no pasó desapercibido entre sus seguidores.

El pronunciamiento ocurrió en TikTok, donde Barco compartió un video con palabras de admiración hacia Klug, destacando su fortaleza para afrontar el difícil momento que atraviesa su familia, marcado por la denuncia por presunta agresión contra su hija Samahara Lobatón.

“Orgulloso de ti, porque lo estás haciendo bien (…) sigue adelante, lucha por las cosas que quieras en la vida aunque todo se complique”, escribió Barco, dejando en claro su apoyo emocional a la “Blanca de Chucuito”.

MENSAJE DE AMOR Y RESPUESTA CAUTA DE MELISSA KLUG

Pese a que Klug ha señalado que la relación sentimental terminó hace meses, Jesús Barco fue más allá y le expresó abiertamente sus sentimientos: “Vas a mirar al costado y estaré contigo en todo momento. Te amo, mi amor”, señaló.

La empresaria no tardó en responder, aunque lo hizo con un tono distante y enfocado en la situación que involucra a su hija: “Dios mío, que pase esta pesadilla y se haga justicia”, escribió.

Días antes, Melissa Klug había confirmado públicamente que siguen separados, aunque mantienen comunicación por el bienestar de su hija en común. “Estamos separados y que íbamos a intentar recuperar la familia, pero creo que eso lo veo muy lejano”, declaró.