César BK denuncia agresión de Leslie Shaw y su pareja y solicita garantías por su vida

El cantante e influencer César BK denunció públicamente una presunta agresión física y verbal por parte de la artista Leslie Shaw y su pareja, el cantante cubano Leo Chil, conocido como “El Prefe”, hechos que —según afirmó— ya fueron puestos en conocimiento de las autoridades y quedaron registrados en cámaras de seguridad y videos difundidos en redes sociales.

De acuerdo con el testimonio de César Augusto Bernales Koc, nombre real del artista, el incidente ocurrió de manera inesperada y quedó evidenciado en un video publicado en su cuenta de Instagram, donde se escuchan insultos y gritos dirigidos hacia él. “¡Cállate el hocico!”, se oye decir a Leslie Shaw, mientras César BK reclama indignado por la presunta agresión recibida.

El músico aseguró que fue golpeado en el rostro por la pareja de la cantante y que, tras el ataque, el presunto agresor se refugió detrás de su equipo de seguridad. “Sufrí una agresión física y verbal. Todo está grabado y ya está en manos de la justicia”, afirmó, precisando que existen cámaras del local y testigos presenciales que habrían registrado lo ocurrido desde el inicio.

“SOLICITÉ GARANTÍAS POR MI VIDA”, AFIRMA EL CANTANTE

César BK explicó que decidió hacer pública la denuncia para evitar que los hechos sean tergiversados y confirmó que, además de la denuncia formal, solicitó garantías para su vida, luego de recibir presuntas amenazas. “No quiero ser tibio con esta situación. Me parece grave recibir amenazas después de una agresión”, señaló el intérprete, quien dijo desconocer los motivos del ataque.