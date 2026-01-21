Razzies 2026: la lista de películas nominadas al "anti-Oscar", los premios a lo peor del cine

Los Golden Raspberry Awards, conocidos como los Razzies o anti-Oscar, anunciaron este miércoles la lista de nominados para su edición 2026.

Los Golden Raspberry Awards, conocidos como los Razzies o anti-Oscar, anunciaron este miércoles la lista de nominados para su edición 2026, destacando a Blanca Nieves como una de las producciones más cuestionadas del año. La película protagonizada por Rachel Zegler y Gal Gadot acumuló seis nominaciones, entre ellas Peor Película, Peor Director para Marc Webb y Peor Guion.

NOMINACIONES

La cinta también generó atención por la nominación conjunta de los siete enanos artificiales en las categorías Peor Actor de Reparto y Peor Combo en Pantalla, además de figurar en Peor Remake, Secuela o Reboot. Con el mismo número de nominaciones aparece War of the Worlds, dirigida por Rich Lee, mientras que Hurry Up Tomorrow y Star Trek: Section 31 obtuvieron cinco menciones cada una.

Entre los nominados individuales destaca nuevamente Sylvester Stallone, quien fue considerado a Peor Actor de Reparto por Alarum, sumando un total de 41 nominaciones a lo largo de su carrera en los Razzies. Asimismo, varios ganadores del Oscar figuran este año en la lista, como Michelle Yeoh, nominada a Peor Actriz por Star Trek: Section 31, junto a Ariana DeBose y Natalie Portman en la misma categoría.

La edición 2026 también incluye a figuras como Nicolas Cage, Robert De Niro y Jared Leto, este último nominado por tercer año casi consecutivo. Los Razzies, que se entregan tradicionalmente como una sátira de la temporada de premios, buscan resaltar las producciones y actuaciones que menos convencieron al público y a la crítica durante el año cinematográfico.