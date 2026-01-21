La voz de Kiss: Paul Stanley el “Starchild” cumple 74 años

El icónico guitarrista y vocalista de Kiss, Paul Stanley cumplir 74 años con casi cinco décadas encarnando al mítico Starchild, ‘El chico estrella’ de la emblemática banda de rock.

Con una estrella pintada sobre el ojo derecho marcó toda una época con Kiss a pesar de haber nacido con microtia (una deformidad congénita en el oído derecho), logró convertirse en uno de los vocalistas más importantes de la historia del rock.

Marcó una época con Kiss

El legendario músico, nacido en 1952 bajo el nombre de Stanley Bert Eisen, es recordado por su rol como el "Starchild" y por ser uno de los fundadores y compositores principales de la banda que redefinió el rock de estadio.

Cabe señalar que, con 24 discos de estudio grabados junto a Kiss y más de 75 millones de copias vendidas a nivel mundial, Paul Stanley asumió un rol clave en la evolución del grupo, una leyenda aun vigente en el mundo de la música.