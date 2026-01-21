“Star Wars” Dave Filoni es el nuevo presidente de Lucasfilm: Vuelve la esperanza para los fans

Renace la Fuerza en aquella lejana galaxia. Dave Filoni fue nombrado oficialmente Presidente y Director Creativo (CCO) de Lucasfilm, la empresa creadora del universo de la saga de Star Wars.

Este cambio marca una nueva era para la franquicia tras la salida de Kathleen Kennedy, quien dejó la presidencia después de 14 años para centrarse nuevamente en la producción de cine a tiempo completo.

La salida de Kennedy de la presidencia de Lucasfilm es muy celebrada por los fans de la saga, ya que por más de una década expuso las tensiones creativas, industriales y estratégicas que rodean el futuro de la franquicia.

El protegido de George Lucas

Filoni asume el liderazgo creativo total de la compañía, supervisando todas las historias de Star Wars, Indiana Jones y otras propiedades de Lucasfilm.

Junto a Lynwen Brennan toman las riendas, del legado de George lucas, donde la Copresidenta se encargará de la estrategia comercial, las operaciones del estudio y la gestión de la franquicia.

Como se sabe, Filoni es conocido por ser el protegido de Lucas y creador de éxitos como The Clone Wars y Ahsoka, ya había sido ascendido a Director Creativo en 2023, pero este nuevo nombramiento le otorga el control ejecutivo máximo junto a Brennan.