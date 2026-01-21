Hulk no estará a Avengers Doomsday: Actor Mark Ruffalo explica la razón

El actor Mark Ruffalo ha confirmado recientemente que el personaje de Hulk no formará parte del elenco de Avengers: Doomsday. Explicó en una entrevista para la revista Empire que, aunque no estará en esta quinta entrega de Los Vengadores, su ausencia está justificada por eventos que ocurrirán en la próxima película de Spider-Man.

Antes del estreno de Doomsday, el actor retomará su papel como Bruce Banner/Hulk en la cinta Spider-Man: Brand New Day, cuyo estreno está previsto para el 18 de diciembre de este 2026.

Ruffalo, con esta afirmación corta de tajo cualquier posibilidad de que el Doctor Bruce Banner aparezca en la cinta Avengers Doomsday, aunque esto no signifique Hulk quedará fuera de estas cintas, sino más se trata de una pausa ya que se espera que el personaje regrese para Avengers: Secret Wars en 2027 o en un posible proyecto individual basado en World War Hulk.

¿Por qué Hulk quedó fuera de Avengers Doomsday?

Una de las teorías de la ausencia de Hulk de Avengers Doomsday, es que esta pausa tiene una razón de peso, pues estarían preparando una nueva cinta en la que el Doctor Bruce Banner tenga el rol principal.

"Siempre y cuando sigan encontrando cosas interesantes que hacer con Hulk seguiré, me ha dado muchísimos regalos”, señaló el actor.

Cabe señalar que, también se ha reportado que versiones alternativas como Red Hulk o She-Hulk no están actualmente programadas para aparecer en esta película.