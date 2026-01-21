¿Está embarazada? Yahaira Plasencia responde a rumores tras imagen viral en redes sociales

Yahaira Plasencia volvió a ubicarse en el centro de la conversación pública luego de que en redes sociales circulara una fotografía en la que aparece junto al empresario peruano Luis Fernando Rodríguez, conocido como ‘El Diablo’. La imagen, difundida por el portal de espectáculos Instarándula, generó una ola de comentarios debido a la apariencia del abdomen de la cantante, lo que dio pie a especulaciones sobre un presunto embarazo.

Yahaira Plasencia aclara versiones sobre un supuesto embarazo

Los rumores se intensificaron luego de que la usuaria que captó la escena asegurara que el empresario acariciaba el vientre de la artista, alimentando así las conjeturas. Ante la rápida viralización del contenido, la salsera optó por pronunciarse directamente para evitar interpretaciones erróneas y frenar la desinformación que circulaba en plataformas digitales.

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Yahaira Plasencia fue enfática al descartar cualquier gestación. La cantante explicó que los cambios físicos que se apreciaban en la imagen respondían a un proceso natural, precisando que no se encontraba embarazada y que el tema había sido sobredimensionado en redes sociales.

Cabe recordar que, en diciembre pasado, la intérprete confirmó públicamente que se estaba dando la oportunidad de conocer a Luis Fernando Rodríguez, sin que ello implicara una relación formal. La artista también ha señalado en diversas ocasiones que actualmente prioriza su entorno familiar y su carrera musical, la cual inició en la reconocida agrupación femenina Son Tentación.